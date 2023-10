A brasileira superou uma batalha de 2h53min de duração contra a peruana Luciana Perez Alarcon, quarta do mundo no juvenil, por 2 sets a 1 de virada com parciais de 2/6 7/5 6/4. Laura salvou um match-point sacando em 4/5 no segundo set. Ela perdia esta parcial por 4 a 1 e conseguiu a virada. No terceiro set saiu quebrando, sofreu a virada, mas tornou a quebrar para abrir 5 a 3 e fechar por 6/4 salvando break-point no último game.