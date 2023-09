A atleta vem de título no BT 200 de San Juan, em Porto Rico, e terá, a partir de outubro, uma sequência de torneios onde irá em busca de uma vaga no top 10 onde está a apenas 100 pontos atrás. Entre os dias 6 e 8 ela joga o BT 200 de São José do Rio Preto (SP), entre os dias 12 e 14 o Sand Series de Valinhos (SP), com premiação de US$ 50 mil e 600 pontos no ranking mundial e na sequência o BT 400 do Rio de Janeiro, entre os dias 19 e 21. Em novembro ela joga o BT 200 de Singer Island, nos Estados Unidos, entre os dias 9 e 11, o BT 400 de Aruba, entre 17 e 19 de novembro, o BT 400 de Viamão (RS), entre os dias 23 e 25, e o Macena Open, em Marechal Deodoro (AL), entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro.