Duas duplas com jovens surpreenderam, neste sábado, e alcançaram as semifinais do INKLO Open de Beach Tennis, maior evento da história da capital mineira, realizado em Belo Horizonte (MG), torneio BT 100 realizado no Casa Dipraia, com premiação de US$ 10 mil com mais de 100 pontos para cada dupla campeã.