João Fonseca brilha e conquista 1º título profissional em Lexington

João Fonseca conquistou o seu primeiro título de Challenger (Foto: Lexington Challenger)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 17:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Com apenas 17 anos, João Fonseca deu mais um importante passo em sua curta carreira ao conquistar, neste domingo (4), o seu primeiro título de Challenger, no piso duro de Lexington, nos Estados Unidos.

O campeão juvenil do US Open há pouco menos de um ano faturou o caneco do torneio Challenger 75 ao derrotar na final o australiano Li Tu, 222º colocado, por 2 sets a 0 com parciais de 6/1 6/4 após 1h14min.

O brasileiro controlou todo o jogo, arrasando no primeiro set com duas quebras. Ele abriu uma no segundo e controlou até o fim, se jogando no chão após a conquista.

O carioca havia chegado à final em Assunção, no Paraguai, perdendo a batalha para Gustavo Heide. Ele conquista agora seu primeiro título em simples no profissional, onde havia ganho apenas um Challenger 50 nas duplas em Buenos Aires, ao lado de Pedro Sakamoto.

Pela conquista inédita, o brasileiro marcará 75 pontos no ranking e ficará entre os 170 melhores do mundo.

Agora, Fonseca compete no challenger de Cary, nos EUA, que será disputado na semana que começa no dia 12, e na sequência disputa o quali do US Open, buscando vaga em seu primeiro Grand Slam.

O brasileiro se tornou, aos 17 anos, o mais jovem sul-americano a vencer um torneio da série Challenger - que são os de entrada nos ATPs - desde o argentino Del Potro em Segovia, na Espanha, em julho de 2006. Delpo tinha 17 anos e 10 meses na época e já tinha conquistado antes outro Challenger, em Montevidéu, no Uruguai, com 17 anos e um mês em outubro de 2005.

Contabilizando desde 2005, ele é o segundo mais jovem a obter a façanha pela primeira vez, atrás apenas do argentino. Fonseca fica à frente de outros nomes, como Federico Delbonis, Guilherme Clezar, Juan Cerúndolo, Thiago Wild e Gonzalo Bueno, que venceram seus primeiros Challengers com 18 ou 19 anos. Por consequência, Fonseca é o mais jovem brasileiro a conquistar título neste tipo de evento.

Fonseca se torna o segundo jogador nascido em 2006 a vencer um challenger, igualando o austríaco Joel Schwaerzler.