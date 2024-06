João Fonseca atropela ex-top 15 na estreia em Surbiton

João Fonseca em Surbiton / Foto: ATP Challenger tour







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 05/06/2024 - 17:43 • Surbiton (Inglaterra)

Abrindo sua primeira temporada na grama no circuito profissional, o paulista João Fonseca, número 5 do país e 230º do mundo, estreou com uma grande vitória na chave do Challenger de Surbiton, na Inglaterra, diante do ex-top 14 Kyle Edmund.

Fonseca precisou de 1h01 para fechar o placar dominando o jogo em 6/2 6/1 tendo disparado oito aces contra um de Edmund, que atualmente ocupa o posto de 496º da ATP e tem lutado nas duas últimas temporadas para se recuperar de uma cirurgia no punho direito realizada em julho de 2022.

Ainda na partida desta quarta-feira, Fonseca salvou as quatro chances de quebra que o britânico teve e converteu cinco das oito oportunidades que teve. Assim, abriu 3/1 com quebra no 3º game da segunda etapa e ampliou a vantagem com nova quebra no 7º. Na segunda etapa, Fonseca aplicou o chamado "pneu moral" ao vencer seis games em sequência confirmando quebras nos 3º, 5º e 7º games.

Lutando com lesões desde 2019, pouco após o seu ápice no circuito quando chegou a 14º em agosto de 2018, Kyle Edmund se submeteu a uma cirurgia no joelho em agosto de 2020 e posteriormente o punho em 2022. Em Surbiton, o tenista furou o qualificatório.

João Fonseca está em ascensão (Foto: Reprodução / Instagram)

Fonseca segue seu caminho em busca de ascensão no circuito e aguarda pelo vencedor do duelo entre o norte-americano Brandon Nakashima e o italiano Mattia Bellucci.

O Challenger de Surbiton é disputado na grama e distribui €148.625 em premiações totais.