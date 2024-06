Novo nº 1 da ATP, Sinner namora tenista russa e tem torcida organizada de ‘cenouras’

Jannik Sinner namora a tenista russa Anna Kalinskaya (Foto: BCN Open)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 05/06/2024 - 15:20 • Rio de Janeiro (RJ)

O jovem italiano Jannik Sinner, de 22 anos, que será o número 1 do ranking da ATP ao final do torneio de Roland Garros mesmo se não for o campeão, namora a tenista russa Anna Kalinskaya, ex-namorada do tenista australiano Nick Kyrgios. O relacionamento de Sinner com Anna foi confirmado recentemente, quando a russa esteve nas arquibancadas de Roland Garros para torcer pelo italiano.

- Vocês me conhecem e sabem que não gosto de falar da minha vida privada, mas sim, confirmo que nós dois estamos juntos - disse o italiano, que assumirá a liderança do ranking da ATP em função da desistência do sérvio Novak Djokovic, que sofreu lesão no joelho.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Já os torcedores de Sinner são conhecidos como "Carotas Boys". Eles se vestem de laranja em uma referência bem-humorada aos cabelos ruivos do tenista e também pelo fato de o italiano ter comido uma cenoura durante o intervalo de uma partida em 2019, algo inusitado entre atletas. As informações são do "O Globo".

Anna Kalinskaya, namorada de Jannik Sinner (Foto: Reprodução/Instagram)