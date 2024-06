Alcaraz vibra em roland Garros (Foto: Alain JOCARD / AFP)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 04/06/2024 - 18:01 • Paris (FRA)

O espanhol Carlos Alcaraz, número três do mundo, confirmou o favoritismo, eliminou o Stefanos Tsitsipas, cabeça de chave 9, e se classificou para a semifinal de Roland Garros, nesta terça-feira (4).

No encerramento da rodada, Alcaraz venceu grego por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 7/6 (7/3) e 6/4 , em 2h15min de duração. Essa é a sexta vitória do espanhol em seis jogos contra o grego.

O cabeça de chave 3 avançou para a semifinal de Roland Garros pelo segundo ano consecutivo e busca uma vaga inédita na decisão. No ano passado, ele enfrentou Novak Djokovic e sofreu com cãibra desde o final do segundo set.

Para disputar a final no saibro parisiense, Alcaraz precisa passar na semi pelo italiano Jannik Sinner, que vai assumir a liderança do ranking da ATP a partir da próxima segunda-feira após a lesão e desistência de Npovak Djokovic. Os dois tenistas se enfrentaram oito vezes e cada um ganhou quatro.

(Foto: Emmanuel Dunand / AFP)

O JOGO

Alcaraz tomou conta da partida desde o início e quebrou o saque de Tsitsipas logo no primeiro game. O espanhol confirmou todos os saques no set inicial e ainda conseguiu mais uma quebra no final para fechar em 6/3.

O panorama do início do segundo set foi o mesmo do primeiro com uma quebra de Alcaraz logo no primeiro game de saque de Tsitsipas. No entanto, o grego devolveu no sétimo game e levou a decisão para o tie-break. No desempate, Alcaraz cresceu novamente e fechou em 7/3.

O terceiro set estava equilibrado até o sétimo game, quando Tsitsipas deu uma brecha e perdeu o saque com uma dupla-falta. Alcaraz aproveitou o presente, confirmou mais dois games de saque e fechou em sets diretos salvando um 0/30 no último game.