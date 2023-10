A Rio Tennis Academy tem parceria com a Joma e a INNI.



A Rio Tennis Academy está situada no Rio de Janeiro, em Laranjeiras, e é das mais modernas academias de tênis no Brasil com nove quadras (seis de saibro e três duras), conta com toda a infra-estrutura do sistema PFW (Performance, Fisio e Wellness) e ainda dormitórios para os atletas. A academia tem a parceria com a INNI e a Joma.