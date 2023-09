"As adversárias comecaram melhor no 1º set, estavam solidas e conseguiram quebrar no inicio e manter para fechar o set. No 2º set, melhoramos, ajustamos e felizmente pegamos nossa oportunidade no final do set para levar para o 3º. No match-tiebreak, elas foram mais solidas e sacaram e devolveram melhor, mereceram …tivemos nossas chances no 5-5 mas nao aproveitamos. Aprendi muito essa semana e vou levar como bagagem para os próximos desafios", declaou a carioca.