“Passei por períodos em que não conseguia dormir e tive crises de ansiedade. Tenho a reputação de ser uma jogadora muito emotiva. Antes dos jogos, o estresse me causava fortes dores abdominais. Desde que fui suspensa, é como se convivesse todos os dias com aquelas dores e ansiedade, embora agora as coisas estejam um pouco melhores”, revela Simona que ainda mantém contato com sua psicóloga: “Conversar com alguém é sempre bom, ajuda a desabafar, aliviar-se um pouco e aprender a aceitar, embora no meu caso seja difícil porque sou vítima de uma injustiça. Sei que não fiz nada de errado e que não tenho nada pelo que me culpar. Ver as coisas desta forma me ajuda a combater a insônia”