Gustavo Russo, patrocinado pela Yzzy, pela Vitafor e com parceria com a Beach Sports Assessoria - BSA, número 17 do mundo, venceu jornada dupla, nesta quinta-feira, e garantiu classificação nas quartas de final do BT 400 de St. Georges de Didonne, na França, evento com premiação de US$ 35 mil, com importantes pontos no ranking mundial.