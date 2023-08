"Aproveitei para intensificar os treinamentos aqui na Europa com alguns dos melhores do mundo, foram semanas bem proveitosas. Já chegarei em Saarlouis adaptado com a questão do fuso-horário e agora é me preparar dois dias com as condições do local para buscar um bom resultado", destacou Russo que retomará no torneio a parceria com o paranaense Giovanni Cariani. Os dois foram campeões do BT 400 de Baln. Camboriú (SC), em abril, além do BT 200 de Guarujá (SP), em fevereiro, com campanhas históricas derrotando as duas melhores duplas do mundo.