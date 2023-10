Ao longo do dia, Meligeni também interagiu, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre (RS), com 16 crianças do projeto social Fundação Tênis, uma OSC, Organização da Sociedade Civil, nascida em 2001 que atende mais de 2.500 alunos espalhados por 25 núcleos no Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Sapucaia, Charqueada, Igrejinha), além de Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. Os meninos e as meninas de oito até 17 anos não só bateram um papo com o semifinalista de Roland Garros de 1999 como também acompanharam jogos da 37ª edição do Seniors Internacional de Tênis de Porto Alegre - Copa Yone Borba Dias, a mais tradicional e valiosa competição internacional de tênis Masters realizada no Brasil com pontuação MT700 que acontece até o sábado, dia 4 de novembro.