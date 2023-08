Esta foi apenas a primeira vez que venceu dois jogos seguidos em chaves principais de um WTA desde o torneio de Auckland: "É difícil manter a fé, a crença em si mesmo, quando os resultados não chegam. Mas você não tem escolha a não ser confiar no processo, sabendo que está trabalhando para construir algo importante que durará no tempo. Tenho sorte de ter uma equipe que me entende perfeitamente e me apoia muito. Sei que estou melhorando e não devo pensar no ranking, mas na forma como me desenvolvo como tenista profissional. Vencer um top 20 me faz ver que estou no caminho certo”, alertou uma Leylah Fernández, cuja próxima rival no WTA 1000 Montreal 2023 será a sempre perigosa Danielle Collins.