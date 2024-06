Felipe Meligeni está classificado para a chave principal de Wimbledon (Foto: Divulgação)







Escrito por Fabrizio Gallas • Publicada em 27/06/2024 - 15:15 • Londres (ING)

O Brasil garantiu o quarto tenista (terceiro na masculina) de simples na chave principal de Wimbledon. Felipe Meligeni furou o qualificatório, nesta quinta-feira (27), após vencer uma batalha de cinco sets.

O campineiro derrotou o ex-top 35 Maxime Cressy por 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 1/6, 7/6, (7/5), 4/6 e 6/4. Após 3h18min de jogo, Felipe vai se juntar a Thiago Wild e Thiago Monteiro, que já haviam entrado de forma direta.

Felipe fura o terceiro quali de Grand Slam na carreira. Ele passou pela fase prévia do US Open, onde fez segunda rodada, e de Roland Garros, neste ano, no qual caiu diante do top-10 Casper Ruud. Esta será a primeira participação do brasileiro no torneio mais tradicional do tênis.

Felipe chegou a levar 32 aces no encontro, perdeu o segundo set com uma quebra após abrir 40 a 0 no game de saque, mas saiu quebrando cedo no quinto set e foi firme até o final.

O adversário de Felipe e dos demais brasileiros sairão na manhã desta sexta-feira (28), com o sorteio da chave principal.