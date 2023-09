Ele começou na frente, mas sentiu já na virada do primeiro set o problema no pé esquerdo, pediu atendimento no terceiro set e desistiu quando perdia por 6/7 (9/7) 6/4 6/4: "Eu tenho problema nos dois tendões de aquiles, mas o esquerdo é o que me machuca mais. Há três semanas estava jogando em Santo Domingo, mas tive que me retirar pois senti no 2 a 1 do primeiro set , hoje senti no segundo set. Queria não deixar claro para ele, tentei deixar o mais quieto possível. Na virada do set acabou machucando bastante, hoje estava um pouco mais frio. Depois de Sto. Domingo achei que nem ia jogar aqui, foquei mais na recuperação com uma semana sem treinar muito forte. Mas fiz a melhor semana da minha vida, não era do jeito que teria terminar, estou decepcionado, é muito triste é mais um obstáculo na vida de um tenista, não vou abaixar a cabeça. Vou tirar as melhores coisas dessa semana para seguir em frente", disse o brasileiro.