"Um ano depois, se eu olhar para as lembranças, achei linda a despedida. Foi perfeito. Foi emocionante. Teve sofrimento ao falar com vocês, os momentos com o time, a família, Londres. Acho que o momento não poderia ter sido melhor. Sabia que esse momento viria alguma vez. Os grandes heróis sempre lembramos o que eles fizeram de melhor, não lembram como eles foram embora. Eu sempre fiquei preocupado com o meu fim, de que poderia não ser legal, mas foi o contrário, foi ótimo, me senti bem, feliz, tive sorte”, disse o suíço.