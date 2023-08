As vantagens de uma decisão dessa. Chegar mais descansada para o que vale na realidade: o US Open. Fazer os ajustes necessários para Nova York (saque não funcionou tão bem em determinados momentos, por exemplo) e se acostumar com velocidade da quadra e o clima. Jogar na semana anterior por representar não só o cansaço e correria caso vá bem, mas também uma campanha ruim em Cleveland pode abalar a confiança que, quer queira, quer não, fica um pouco abalada com um início negativo no piso duro americano.