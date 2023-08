Haddad Maia se reencontrou no terceiro set após confirmar no 1 a 1, teve chances pro fim do set, a rival fechou a porta e no 30 iguais encaixou dois belos saques. No 5 a 4, Bia tinha o game relativamente controlado, mas Muchova devolveu bem, partiu para cima e com um belo ponto finalizado na rede eliminou a brasileira.