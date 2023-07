Nos 18 anos, a paranaense Giovanna Ferreira e a carioca Sthefany Lima duelam no feminino, enquanto que Eduardo Valentin, do Rio Tennis Academy, e o goiano Vitor Cunha medem força no masculino. Nas duplas, Valentin e Pedro Pinto, ambos da Rio Tennis, estão na final e encaram Lucas Machado e Rafael Matias.