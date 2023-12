Depois dos triunfos de Djokovic em simples e Qinwen Zheng no feminino, as equipes se uniram para a dupla mista. Nole e Olga Danilovic venceram duelo apertado sobre Zheng e Zhinzhen Zhang por 6/4 1/6 10/6 garantindo o primeiro triunfo sérvio na competição. A dupla sérvia esteve atrás, mas venceu sete dos últimos dez pontos do jogo para o triunfo no match tie-break.