Djokovic teve seu jogo mais duro no torneio onde viu o alemão jogar confiante, sobretudo no seus games de saque. Nole teve três set-points no 12º game, mas Zverev sacou bem ou com ace ou deslocando o sérvio e matando a seguir. No tie-break o sérvio foi mais eficiente e no detalhe conseguiu o triunfo.