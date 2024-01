- A questão do punho não é tão grave quanto as outras lesões que tive aqui. Em 2021 e no ano passado tive lesões piores com as quais tive que lidar. Assim que começo a jogar mais jogos, os níveis de estresse aumentam. Não sei. Temos que descobrir. Meu punho está bem. Tive tempo desde o último jogo contra De Minaur na United Cup até meu primeiro jogo aqui para me recuperar. Tenho treinado bem. Sessões de treinos sem dor até agora. Está bom. Tudo parece bem. ... Vamos ver como vai. O De Minaur jogou muito bem na United Cup. Ele venceu o Fritz, eu e o Zverev. Pela primeira vez na carreira ele entrou no top 10. Obviamente é algo muito importante para ele e para o tênis australiano. Não foi uma surpresa para mim. Quero dizer, eu sei que ele é capaz de fazer grandes coisas. Ele é um dos tenistas mais rápidos, se não o mais rápido que temos no circuito. Ele tem um jogo de tênis completo. Ele pode jogar na defesa e ataca igualmente bem. Ele está melhorando. Obviamente com Lleyton Hewitt ao seu lado como mentor, que teve um estilo de tênis bastante semelhante, devo dizer. Também ajuda muito guiá-lo mentalmente neste processo de competir no mais alto nível Sei que as expectativas são altas para ele, como normalmente são para Kyrgios ou qualquer outro jogador australiano de destaque quando joga em casa. Há grandes chances de ele se sair muito bem e ir longe no torneio. Obviamente você nunca sabe. Não dá para prever os resultados, mas ele está em muito boa forma - disse o sérvio, que encara o qualifier croata Dino Prizmic.