“Isso não me surpreende mais. Fiquei surpreso talvez no final do ano passado ou no início deste ano, o que ele estava fazendo, a maneira como venceu grandes partidas, grandes torneios. Foi impressionante, só dá para tirar o chapéu para um cara assim, que joga com tanta maturidade e lida bem com a pressão para um jovem de 20 anos. Não podemos esquecer o quão jovem ele é. A sensação que tenho em quadra me lembra um pouco de quando enfrentei Nadal, quando estávamos no auge de nossas carreiras. Cada ponto é uma batalha. Você tem que ganhar cada ponto, cada golpe, independentemente das condições.