A conquista do US Open deu a Djokovic seu 24º título do Grand Slam e 24 era um número importante para Bryant, que o utilizou como número de sua camisa durante toda a sua carreira. Com o número 24 nas costas, defendendo a camisa do Los Angeles Lakers, Bryant foi pentacampeão da Liga Nacional de Basquete dos Estados Unidos (NBA). Já na seleção americana, Bryant foi bicampeão Olímpico Pequim (2008) e Londres (2012).