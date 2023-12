"Estou jogando contra Nadal em Roland-Garros e tenho o vestiário dele ao lado do meu, certo? Então, estamos tão perto. E estamos tentando dando espaço um ao outro. Mas o vestiário também não é tão grande. E a maneira como ele pula como e faz antes de entrarmos na quadra. No vestiário, ele está correndo ao seu lado. Posso até ouvir a música que ele está ouvindo nos fones de ouvido. Então, você sabe, isso está me irritando. (...) No começo da minha carreira eu não percebia como tudo isso faz parte do cenário, né? Então, eu estava ficando intimidado com isso. Mas também me motivou a fazer as coisas sozinho e a mostrar que estou pronto, sabe ? Estou pronto para uma batalha, para uma guerra."