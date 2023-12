- Fui declarado o vilão número 1 do mundo, foi assim que me senti, que o mundo inteiro estava contra mim. Tive essa experiência na quadra também, onde a torcida não me anima, mas nunca tive uma experiência assim na minha vida. As pessoas tentaram me retratar como um anti-vacina, mas eu não sou, também não sou pró-vacina. Sou simplesmente a favor da liberdade de escolha.