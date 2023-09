Agora a espera é pela confirmação da presença ou não de Djokovic na sequência de torneios que vão acontecer pela Ásia nas próximas semanas, incluindo o Masters 1000 de Xangai. Mas, o mais provável é que o líder do ranking e recém-campeão do US Open só reapareça dentro de quadra em novembro para o Masters 1000 de Paris e o ATP Finals.