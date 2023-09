Na partida desta noite, Djokovic foi soberano no primeiro set com duas quebras. No segundo, Gojo abriu 2 a 0 com quebra, teve chance de confirmar, mas Djokovic se recuperou rapidamente. O jogo seguiu no saque a saque até Nole quebrar na hora crucial para fechar por 7/5. A quebra no terceiro veio no sétimo game após início apertado e ele fechou por 6/4.