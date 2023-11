O sérvio defende seu país nas quartas de final em Málaga, na Espanha: “Cheguei aqui no dia seguinte, então não tive muito tempo para comemorar, embora tenha sido muito bom ter meus filhos e minha família aqui, eles vieram comigo. e comecei a treinar imediatamente, não há muito tempo para deixar a raquete de lado, é a última semana da temporada, é o último empurrão de casa de um de nós, e estou muito ansioso porque nas últimas quatro meses em particular, estou jogando em alto nível, não poderia estar mais feliz com a forma como joguei nas semifinais e na final em Turim. Como disse há vários meses, no início do ano, a Copa Davis é um dos meus grandes objetivos este ano, sempre o faço. Espero poder contribuir para uma vitória", explicou Novak Djokovic em coletiva de imprensa.