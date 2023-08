"Foi uma espécie de evolução de ambos os jogadores nos últimos 15 anos ou mais que jogamos um contra o outro em diferentes partes do mundo, também no juvenil", disse Djokovic sobre sua história. "Acho que no início lutei muito com ele, acho que fisicamente também. Quando você joga contra os caras mais atléticos do Tour, tem que estar pronto, cada bola volta. Alguns pontos hoje, especialmente em o primeiro set ele mostrou seu atletismo."