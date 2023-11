Dimitrov marcou 6/3 6/7 (7/4) 7/6 (7/2) logo no começo da rodada no torneio com premiação de 5,7 milhões de euros. Foram necessários sete match-points para o ex-top 3 conseguir o trabalhado triunfo, o primeiro em dois anos e meio e terceiro em nove jogos contra Medvedev.