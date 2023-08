Eçle comentou sobre a rivalidade de Alcaraz com Novak Djokovic : "Seria impressionante para o nosso esporte ver tantos confrontos entre Carlos e Novak. No momento eles estão em outro nível e podem enlouquecer as pessoas com seus duelos nas finais. Medvedev, Zverev ou Ruud são grandes tenistas, mas são longe do nível do espanhol e do sérvio", afirmou Juan Martín Del Potro que considera o murciano seu herdeiro natural como o tenista com melhor forehand do mundo. “É incrível o quão forte ele dirige a bola, ele tem potencial para se sair ainda melhor ainda nos próximos anos. Gosto especialmente da maneira como ele se move pela quadra, é muito bom para o esporte e me deixa louco, tanto para seu estilo de jogo e seu carisma", destaca o argentino.