"Foi um jogo bem controlado, meu adversário não exigiu muito de mim, chegou bem debilitado após ter ficado cinco horas em quadra ontem jogando duas partidas, estava sentindo a perna. Independente do adversário foi uma conquista de grande porte. Jogar na Bahia é muito especial, me sinto em casa, pessoas do clube me abraçam, sempre tem um gostinho especial pelo tratamento que recebo aqui. Me sinto mais em casa aqui do que em São Paulo. É formidável jogar aqui", vibrou Adelmo.