A Copa Costa Verde Atakarejo tem o patrocínio do Atacadão Atakarejo assim como da SETRE - Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda do Governo do Estado da Bahia através do programa Faz Atleta. O evento é uma realização do Sindiclube da Bahia, com chancela da Federação Internacional de Tênis, Confederação Brasileira de Tênis e Federação Bahiana de Tênis.