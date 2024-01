O espanhol voltou a sentir na região, mesmo que seja diferente do lugar que fez a cirurgia. Segundo Corretja, é preciso esperar: "No momento que se alonga esse tipo de jogo você ficando muito tempo sem competir aí são onde começam os problemas, vem dores que você não espera . Começa a doer no mesmo lugar, mas de uma forma distinta. Qiuando você se lesiona no lugar que nota que é grave, você sabe que é sério . No caso de Rafa está colocando a porta aberta , pode ser, e espero que seja, uma sobrecarga por conta da quantidade de tempo que levava sem competir com quatro jogos, sendo um de duplas e três de simples na semana. Eu esperaria 48 até 72 horas que essa dor não irá mais e aí seriam condições ótimas diante do que ele vinha", disse Corretja ao programa El Larguero.