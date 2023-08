Carol conta que a parceria com o Riera foi de última hora. “A parceira dela desistiu, pela primeira vez jogamos juntas e deu super certo. Estou muito feliz com essa conquista. Poder jogar em casa, viajar com o treinador, competir com jogadoras de alto nível, faz toda a diferença no nosso calendário. Só tenho a agradecer à CBT e aos patrocinadores do torneio – ENGIE e BRB -, que também são meus patrocinadores pessoais”, afirmou a tenista.