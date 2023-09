Allan Oliveira, que subiu ao 12º lugar no ranking após o bicampeonato do BT 200 de Palmas (TO) no último domingo, recebeu outra boa notícia nesta quarta-feira. O santista, que mora em São Paulo e treina na Arena Ibirapuera, foi convocado pelo capitão Alex Mingozzi e representará o Brasil no Pan-Americano de Beach Tennis que será realizado entre os dias 26 de 29 de outubro em Iquique, no Chile.