A Copa do Mundo de Beach Tennis é dividida em duas etapas. Na primeira, são definidos quatro grupos com quatro seleções cada, onde todos se enfrentam no sistema round robin. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam à segunda etapa, que funciona no formato mata-mata. Já os confrontos possuem até três partidas: duplas femininas, duplas masculinas e duplas mistas, em caso de empate.