<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Congratulations to Marta on an outstanding, history-making career. <br><br>She is an icon, and remains the all-time leading World Cup scorer, men's or women's. <br><br>We wish her the best, and look forward to watching the next steps in her journey. <br><br>She's not done yet. <a href="https://twitter.com/hashtag/FIFAWWC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#FIFAWWC</a> <a href="https://t.co/rHZlFYJepq">https://t.co/rHZlFYJepq</a></p>— Billie Jean King (@BillieJeanKing) <a href="https://twitter.com/BillieJeanKing/status/1686789766577090572?ref_src=twsrc%5Etfw">August 2, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>