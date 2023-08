A vitória de Leylah foi a revanche do ano passado quando a brasileira a derrotou na segunda rodada em Toronto.

Finalista da última edição, a paulistana perderá ao todo 525 pontos (585 da final e somará 60 da 2ª rodada) e descerá para o 19º lugar do ranking, e permanecerá no top 20.

O próximo compromisso será o WTA 1000 de Cincinnati, nos Estados Unidos, que será realizado na próxima semana, também no piso duro, onde não defende pontos.

O jogo

Bia começou o jogo muito firme, abriu uma quebra em 2 a 0 e empolgou. Mas a canadense confirmou o saque e empurrada pela torcida virou o jogo para 4 a 2. A brasileira então partiu para cima, igualou a contagem e após games longos acabou quebrada quando servia em 40 a 15. Fernandez fechou por 7/5.Após ir ao vestiário no intervalo dos sets, a brasileira voltou a teve break-point no primeiro game, mas Fernandez confirmou e abriu 3 a 1 com quebra. Só que Bia devolveu prontamente. O jogo ficou dramático no fim quando Bia sacou com 30 iguais, viu a rival ter match-point. A brasileira foi guerreira, se segurou após longa troca até o erro da rival e confirmou, vibrando muito. Ganhou confiança, conseguiu a quebra e fechou por 7/5.