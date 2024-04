Bia Haddad controla Errani e tem boa estreia em Madri

Bia Maia em Madri (Foto: Mutua Madrid Open)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/04/2024 - 13:55 • Madri (Espanha)

A paulistana Beatriz Haddad, número 1 do Brasil e 14ª do mundo, estreou com uma sólida vitória na chave do WTA 1000 de Madri, na Espanha, ao controlar a ex-top 5 e atual 100ª, a italiana Sara Ervani, que vem de batalha contra a dinamarquesa Caroline Wozniacki.

Bia precisou de 1h17 para superar Errani com placar de 6/3 6/2 tendo disparado os seis aces da partida e vencido 83% dos pontos jogados com seu primeiro serviço, perdendo em todo o jogo apenas seis pontos neste fundamento, contra 51% de aproveitamento da italiana.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Trabalhando muito firme com seu primeiro serviço e bem sólida na devolução, em especial com backhand, e rapidamente abriu 5/0 com quebras no 2º e 4° games. A italiana seguiu tentando se impor, trabalhar arriscando na devolução e assim, pressionou a brasileira e a levou a erros para devolver uma das quebras no 7º game, quando a Bia sacava pela primeira vez para o set. O jogo seguiu e Bia confirmou a vitória na primeira parcial sem dar chances para Errani.

(Foto: David Gray/AFP)

➡️ Nadal e Alcaraz comentam possibilidade de formar dupla nos Jogos Olímpicos de Paris

Na segunda etapa, a experiente italiana equilibrou um pouco a disputa, mas vendo Bia sólida com backhand na linha de base, cometeu erro sendo quebrada no 5º game e viu a brasileira fechar a partida vencendo cinco games consecutivos com nova quebra no 7º game.

Em busca de vaga nas oitavas de final, Bia Haddad encara a norte-americana Emma Navarro, 19ª, que dominou a argentina Nadia Podoroska em 6/2 6/1.