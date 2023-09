Pedro Silva, nascido em Serrinha e criado em Riachão do Jacuípe, foi boleiro do Bahiano de Tênis e mais adiante professor de Patrícia Medrado, que foi uma das maiores tenistas do Brasil de todos os tempos sendo top 50 mundial da WTA. Pedro, que já teve mais de mil alunos na sua vida, dá aulas no Costa Verde e será um dos destaques no evento. Ele tentará o tetracampeonato na competição jogando a categoria 75 anos: "A minha expectativa é de um torneio bastante competitivo com a presença de atletas que não participaram do anterior isso é muito bom para nós participantes e para a organização. Espero sair vencedor na edição 2023", disse Silva.