As entidades colaboraram em novas regras de agendamento para reduzir o número de partidas tardias no circuito. Também está em andamento uma revisão estratégica das bolas de tênis, com o objetivo de aumentar a qualidade e a consistência das bolas durante as tacadas dos torneios a partir de 2025. As iniciativas são resultado direto da contribuição dos jogadores e visam melhorar a experiência do torneio tanto para jogadores quanto para torcedores.