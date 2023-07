Maria Giulia vai representar o Rio de Janeiro na categoria 12 anos. Ela é a quarta colocada no ranking do estado somando um título e uma final em etapas no rio de Janeiro que contam para o ranking nacional."Estamos muito felizes com a convocação de nossos atletas. São dois meninos que têm se destacado no projeto e vencido torneios por aqui e também fora do estado e terão uma oportunidade única em uma grande competição nacional. Será uma grande experiência para eles", disse Alexandre Borger, coordenador do Tênis na Lagoa.

Antonio Vitor é filho de porteiro com doméstica do bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, enquanto que Maria Giulia mora no conjunto habitacional Cruzada São Sebastião.