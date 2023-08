Atletas do Arena Nacional, localizado em São Paulo (SP), um dos maiores Centros de Treinamento de Beach Tennis do país, os italianos MicheleCappellettie Sofia Cimatti disputarão, neste domingo, as finais do masculino e feminino do Sand Series de Saarlouis, na Alemanha, evento com premiação de US$ 50 mil. O torneio é um dos Grand Slams do esporte.