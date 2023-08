Atleta do Arena Nacional, localizado em São Paulo (SP), um dos maiores Centros de Treinamento de Beach Tennis do país, Sofia Cimatti, 5ª do mundo, conquistou, neste domingo, o tricampeonato do Sand Series de Saarlouis, na Alemanha, torneio com premiação de US$ 50 mil e 600 pontos no ranking. O evento é considerado um dos Grand Slams do esporte.