Allan Oliveira, número 11 do mundo e atleta campeão da Copa do Mundo com a Seleção Brasileira de Beach Tennis em 2023, passou, na sexta-feira (12) e nesta quarta-feira (17), por dois procedimentos de aplicação de ácido hialurônico no joelho após a lesão sofrida no local no final da temporada passada, e também do PRP (Plasma Rico em Plaquetas) no mesmo local.