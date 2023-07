<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">The dream week continues! ????<br><br>18-year-old Alex Michelsen defeats Mcdonald to move into his first ever ATP Semi-final!<a href="https://twitter.com/hashtag/Newport2023?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Newport2023</a> <a href="https://t.co/Xh1cyBapLs">pic.twitter.com/Xh1cyBapLs</a></p>— Tennis TV (@TennisTV) <a href="https://twitter.com/TennisTV/status/1682457303507673088?ref_src=twsrc%5Etfw">July 21, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>