O espanhol radicado em Campinas (SP) desde o final de 2021 definiu seu parceiro para os próximos dois torneios. Ele jogará com o italiano Tommaso Giovannini, atual 12º do mundo e que possui 29 títulos na carreira. Os dois já foram campeões juntos na França em 2017. Eles vão atuar no Sand Series de Saarlouis, na Alemanha, entre os dias 18 e 20 de agosto, com premiação de US$ 50 mil. Na semana seguinte jogam juntos no BT 200 de Normandia, em San Juan, Porto Rico, com premiação de US$ 15 mil.